Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

При этом курс доллара упал ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года.

По состоянию на 10:23 по московскому времени американская валюта снизилась на 1,56 рубля, до 50,24 рубля, европейская – на 1,6 рубля, до 52,95 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию.

Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики двух государств, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке. Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.

