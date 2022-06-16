Востребованность доллара и евро в РФ будет зависеть от восстановления импорта – Песков

Фото: kremlin.ru

Востребованность американской и европейской валют в РФ будет зависеть от восстановления импорта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Все будет зависеть от того, насколько будет компенсироваться импорт: сейчас вылетела изрядная доля импорта, которая обязательно будет компенсироваться за счет других направлений, других источников", – приводит его слова ТАСС.

Песков уточнил, что в настоящее время на альтернативных торговых направлениях все больше начали переходить на национальные валюты. Поэтому дать определенные прогнозы по поводу востребованности евро и доллара на данный момент нельзя.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты в РФ не планируют.

Председатель регулятора уточнила, что россиянам также не нужно опасаться конфискации валютных вкладов. Руководитель ЦБ добавила, что по мере стабилизации экономической ситуации в стране большинство валютных ограничений уберут.

