Экономист заявил, что пока рано расширять перечень товаров для оплаты в рублях

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Экономист Андрей Суздальцев заявил, что пока рано расширять список российских товаров, реализуемых недружественным странам в рублях.
"Желание понятно. У нас есть успех и политические победы. Мы вынудили большую часть покупателей российского газа перейти на оплату в рублях. Но все-таки для подобных мер рановато", – высказался он в разговоре с RT.
Эксперт объяснил, что необходимо сначала проанализировать, как будет работать расчетная схема "газ за рубли", определить ее плюсы и минусы.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением включить в перечень товаров для оплаты в рублях с недружественными странами уран, древесину, зерно.
Политик напомнил о принятии Евросоюзом шестого пакета санкций в отношении РФ, а также введении с 17 июня запрета Японией экспортировать в Россию локомотивы, грузовики, самосвалы.
По словам Сухарева, российские власти принимают необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности страны.
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