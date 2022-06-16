Экономист заявил, что пока рано расширять перечень товаров для оплаты в рублях

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Экономист Андрей Суздальцев заявил, что пока рано расширять список российских товаров, реализуемых недружественным странам в рублях.

"Желание понятно. У нас есть успех и политические победы. Мы вынудили большую часть покупателей российского газа перейти на оплату в рублях. Но все-таки для подобных мер рановато", – высказался он в разговоре с RT.

Эксперт объяснил, что необходимо сначала проанализировать, как будет работать расчетная схема "газ за рубли", определить ее плюсы и минусы.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением включить в перечень товаров для оплаты в рублях с недружественными странами уран, древесину, зерно.

Политик напомнил о принятии Евросоюзом шестого пакета санкций в отношении РФ, а также введении с 17 июня запрета Японией экспортировать в Россию локомотивы, грузовики, самосвалы.

По словам Сухарева, российские власти принимают необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности страны.