Минфин РФ разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на иностранные счета

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Министерство финансов РФ разрешило экспортерам зачислять экспортную валютную выручку на счета в иностранных банках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение приняла подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

"Резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о контрактах на передачу нерезидентам товаров, результатов интеллектуальной деятельности, выполнение работ и оказание услуг.

"Разрешение действует с 6 июня 2022 года", – добавили в ведомстве.

Ранее Минфин РФ внес в правительство законопроект, предусматривающий оперативный обмен информацией между ЦБ и МВД. В частности, проект закона позволит блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела в связи с мошенническими списаниями с банковских карт с использованием методов социнженерии.

