Минфин РФ разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на иностранные счета

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Министерство финансов РФ разрешило экспортерам зачислять экспортную валютную выручку на счета в иностранных банках. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что соответствующее решение приняла подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
"Резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам", – говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о контрактах на передачу нерезидентам товаров, результатов интеллектуальной деятельности, выполнение работ и оказание услуг.
"Разрешение действует с 6 июня 2022 года", – добавили в ведомстве.
Ранее Минфин РФ внес в правительство законопроект, предусматривающий оперативный обмен информацией между ЦБ и МВД. В частности, проект закона позволит блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела в связи с мошенническими списаниями с банковских карт с использованием методов социнженерии.
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