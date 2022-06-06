Эксперт рассказал, когда произойдет ослабление рубля

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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал, что ослабление рубля может произойти во втором полугодии 2022 года.

По словам эксперта, это связано с санкционным давлением. При этом Тузов отметил, что сдерживать рост курса доллара до 70–75 рублей нет смысла, поскольку это негативно сказывается на наполняемости бюджета в условиях ограниченного импорта.

"Если есть желание заработать на ослаблении рубля, лучше делать это через юань. Ничто не мешает ЕС и США закрыть валютные счета и другим российским банкам", – сказал специалист агентству "Прайм".

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин порекомендовал этим летом хранить деньги в долларах, поскольку он лучше остальных валют показывает себя в условиях сложной экономической ситуации в мире. По словам Бабина, проблемы в мировой экономике приведут к снижению спроса на сырье и, как следствие, ослабят рубль.

