Аналитик дал рекомендации по продаже наличной валюты

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Россиянам не следует спешить сдавать наличную валюту, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

"Иными словами, в ближайший год будет выгоднее оставаться в рубле, если он подешевеет против этих валют не больше, чем на 8-9%", – приводит его слова агентство "Прайм".

По прогнозам эксперта, приток валюты на Мосбиржу может снизиться во втором полугодии 2022 года из-за сокращения физического объема российского экспорта, а также падение цен его реализации. В связи с этим он не считает выгодным продажу валюты на долгосрочную перспективу.

Он отметил, что инвестору следует продавать наличную валюту при прогнозах стабильно высокого притока валюты на Мосбиржу, а также восстановления импорта и сохранения контроля за движением капитала.

По словам Сыроваткина, в ближайшее время может произойти стабилизация рынка и консолидация валютных курсов с возобновлением снижения рубля.

Ранее экономист, гендиректор аналитического центра "БизнесДром" Павел Самиев заявил, что падение курса рубля на бирже связано с естественной компенсацией спекулятивных операций после снижения Банком России ключевой ставки.

Он добавил, что снижение ключевой ставки могло способствовать росту американской валюты на 2–3 рубля, так как ликвидность рубля и иностранной валюты не претерпела значительных изменений. При этом снимаются ограничения на валютном рынке, что и приводит к колебаниям курса.

