Эксперт назвал причину колебания курса рубля

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Падение курса рубля на бирже связано с естественной компенсацией спекулятивных операций после снижения Банком России ключевой ставки, заявил экономист, гендиректор аналитического центра "БизнесДром" Павел Самиев.

"Изменения в регулировании, в том числе в вопросе продажи валютной выручки, период налоговых платежей могли сформировать спрос на валюту. В прошлой жизни, если бы ставка упала так сильно, эффект на валюту действительно бы произошел, но в этот раз причина, скорее, в некой спекулятивной составляющей", – приводит "Лента.ру" его слова.

Самиев добавил, что снижение ключевой ставки могло способствовать росту американской валюты на 2–3 рубля, так как ликвидность рубля и иностранной валюты не претерпела значительных изменений. При этом снимаются ограничения на валютном рынке, что и приводит к колебаниям курса.

Эксперт выразил уверенность в скором укреплении рубля. По его словам, бюджет РФ на текущий год рассчитывался из курса 73 рубля за доллар, он является оптимальным для экономики, баланса интересов правительства, экспортеров, импортеров, производителей внутри РФ.

Экономист добавил, что спрос на иностранную валюту будет расти по мере снятия ограничений на валютные операции и продажу валютной выручки.

"Импорт, в свою очередь, начнет восстанавливаться за счет параллельного импорта, а разморозка не продуктовых, а производственных поставок приведет к еще более скорой стабилизации курса", – заключил он.

Ранее Банк России понизил курсы доллара и евро. Официальный курс доллара на 31 мая составил 63,1 рубля, что на 3,31 рубля ниже предыдущего показателя. Курс евро ЦБ РФ понизил на 4,72 рубля, до 64,72 рубля.

26 мая Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 14 до 11%. Регулятор объяснил это сокращением рисков для финансовой стабильности РФ.

На фоне данного решения после продолжительного периода укрепления российская валюта начала падение. За день до этого курс евро опускался ниже 58 рублей впервые с 2015 года, а доллар торговался на уровне 56 рублей.

