Эксперт рассказал, в какой валюте следует хранить сбережения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До 80% личных сбережений следует хранить в рублях, 20% – в долларах, евро и швейцарских франках, считает политолог, экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.
"Санкционное давление может оказаться триггером нового глобального кризиса, и как поведут себя все курсы – и резервных валют, и рубля, и юаня – неизвестно, но мало не покажется никому. Если же мы вкладываемся в рубли, то мы можем надеяться на то, что в России будут меры приняты по защите наших сбережений", – приводит его слова Ura.ru.
Масленников также назвал швейцарский франк надежной и ликвидной валютой для хранения сбережений.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта не отразится на экономике страны. Он добавил, что РФ предложит инструмент, который позволит рассчитываться по обязательствам.
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