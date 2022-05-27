В Госдуме предложили повысить размер страховки по вкладам в рублях

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением увеличить размер страховой суммы по банковским вкладам в рублях в два раза. Об этом сообщает RT.

Депутат отметил, что российское законодательство в случае наступления страхового случая гарантирует гражданину возмещение до 1,4 миллиона рублей из денежных средств, хранящихся в банке. При этом закон не устанавливает специальных условий страхования для валютных, рублевых или мультивалютных вкладов, отметил Федоров.

По его мнению, в условиях санкций, которые затрагивают российские финансово-кредитные организации, повышение размера страховки на рублевые вклады стало бы адекватной мерой противодействия внешнему давлению.

"В целях повышения привлекательности национальной валюты в качестве инструмента сбережения средств прошу вас оценить целесообразность повышения страховой суммы по вкладам до 2,8 миллиона рублей в отношении граждан, которые хранят личные средства в банке исключительно в российских рублях", – отмечается в письме парламентария на имя Набиуллиной.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит во втором чтении в июне законопроект, который вводит на фондовом рынке аналог страхования вкладов. По словам председателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, найдено принципиальное решение по поводу страхования инвестсчетов. Сумма страховки не изменилась и составляет 1,4 миллиона рублей. Он пояснил, что создается система по аналогии с системой страхования вкладов.