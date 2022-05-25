Госдума в июне рассмотрит законопроект об обязательном страховании инвестсчетов

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Госдума рассмотрит во втором чтении в июне законопроект, который вводит на фондовом рынке аналог страхования вкладов, сообщает "Газета.ру".

По словам председателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, найдено принципиальное решение по поводу страхования инвестсчетов. Сумма страховки не изменилась и составляет 1,4 миллиона рублей. Он пояснил, что создается система по аналогии с системой страхования вкладов.

Документ о страховании индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) поступил в Госдуму еще пять лет назад, однако после первого чтения его рассмотрение заморозили. Согласно новому варианту законопроекта, на фондовом рынке силами саморегулируемых организаций создадут компенсационный фонд.

Отчисления в фонд должны будут делать участники СРО – брокеры и управляющие активами. Размер компенсаций и ущерб инвесторов будет определять совет по управлению фондом.

Управляющий директор инвестиционной компании "Иволга Капитал" Дмитрий Александров оценил затраты брокеров и управляющих на отчисления в фонд в 45 миллиардов рублей. По его мнению, участники рынка переложат эти расходы на клиентов, комиссии могут вырасти до запретительных 2–4%. Всего расходы россиян на создание фонда он оценил в 9–18 миллиардов рублей.

Ранее кабмин России одобрил пакет проектов закона об организации Социального фонда РФ и направил документы на рассмотрение в Госдуму. В правительстве отметили, что благодаря объединению деятельности Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования получится организовать получение услуг более оперативно и удобно для населения. Также речь шла и о создании единых офисов обслуживания россиян.

Объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единый фонд предложило министерство труда и соцзащиты. Как считают в ведомстве, это позволит повысить доступность и качество услуг, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.

