В Госдуме считают, что часть выплат россиянам может увеличиться при реорганизации ПФР

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Объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) не принесет неудобства гражданам. Такое мнение "Ленте.ру" высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Нилов рассказал, что обсуждение возможности объединения фондов ведется уже давно. Депутат убежден, что это правильный шаг, поскольку данное слияние позволит оптимизировать работу подразделений и их структуру. Сократится при этом бумажная и административная нагрузка на работодателей.
"Наконец-то появится закон о внебюджетном фонде. Сейчас этого закона нет, и мы в комитете на протяжении шести лет точно напоминали о необходимости принять этот закон, который регламентировал бы деятельность негосударственных пенсионных фондов. В нем нужно прописать полномочия нового фонда, ограничения, чтобы не допустить перекрестное финансирование, как это регулярно допускалось в фонде социального страхования", – подчеркнул депутат.
Он отметил, что объединение фондов также позволит выполнить задачу по созданию социального казначейства, поставленную президентом РФ Владимиром Путины. В этом случае, пояснил парламентарий, будет применен принцип работы одного окна: все услуги по линии фондов будут доступны в одном месте и понятны гражданам.
Депутат полагает, что реорганизация фондов не повлечет сокращение выплат для граждан, поскольку слияние касается именно оптимизации работы.
"Сегодня получается так, что работник страхуется в трех фондах, а работодателю приходится по трем направлениям взносы направлять. По каждому виду взноса – своя налогооблагаемая база. И чтобы от этого уйти, предложено объединить эти фонды", – пояснил Нилов.
Он предполагает, что выплаты после объединения, наоборот, увеличатся. Так, например, вырасти могут выплаты по больничному и уходу за ребенком.
"Граждане точно не пострадают", – заключил депутат.
Ранее стало известно, что правительство РФ может объединить ПФР и ФСС. В документах Минтруда уточняется, что в этом случае работодатели получат общую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Авторы инициативы полагают, это позволит увеличить размер нескольких социальных выплат для населения в полтора раза. При этом нагрузка на бизнес окажется минимальной.
Как пояснил председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, подобное слияние фондов приведет к уменьшению административных расходов.
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