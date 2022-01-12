Юрист рассказал о льготах для пенсионеров России в 2022 году

Фото: The City/Михаил Голденков

С 1 января 2022 года в России вступили в силу новые поправки в Налоговый кодекс, согласно которым пенсионеры получили ряд новых льгот. В некоторых случаях появилась возможность полностью исключить расходы, связанные с оформлением имущества, сообщает Life.ru.

Вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнеры" Евгений Ромашов рассказал, что пенсионерам не нужно платить госпошлину за удостоверение доверенностей для получения пенсий и пособий. Кроме того, если пенсионер проживал в квартире или доме с наследодателем и продолжает там жить, то ему не нужно платить пошлину за выдачу свидетельств при наследовании недвижимости.

Адвокат добавил, что пенсионер может без госпошлины переоформить документы на свою недвижимость, если она была приобретена до 1998 года.

В 2022 году человек освобождается от уплаты комиссии за обслуживание банковской карты "Мир", если получает на нее пенсии или другие выплаты. В этом случае гражданам также доступно снятие наличных денег без дополнительной оплаты услуг банка.

"Все пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на имущество и земельный налог, если они имеют в собственности земельный участок площадью до 600 квадратных метров, квартиру или комнату, жилой дом, гараж или любую хозяйственную постройку площадью до 50 метров, а также помещение для творческой мастерской", – рассказал Ромашов.

В 2022 году пенсионеры освобождаются и от уплаты транспортного налога в зависимости от региона. Основания для предоставления этой льготы устанавливают местные власти. Также с 1 февраля приставы не могут взыскать долги по решению суда в принудительном порядке с человека, который получает минимальную пенсию.

Ромашов подчеркнул, что пенсионерам старше 70 лет доступна скидка 50% на взносы за капремонт.

"Пенсионеры старше 80 лет не обязаны платить взносы за капитальный ремонт в том случае, если пенсионер живет один и не работает, если живет с другими родственниками и все они не работают по причине пенсионного возраста или инвалидности I или II групп", – отметил адвокат.

Малоимущие пенсионеры также могут рассчитывать на компенсацию за подключение газа в дом. За пенсионерами сохраняется и возможность получения субсидии на оплату услуг ЖКХ, если доля этих расходов превышает допустимый размер общих доходов.

"В связи с изменением законодательства в 2022 году на получение субсидии не повлияет наличие долгов по коммунальным платежам. Единственное но здесь кроется в том, чтобы на долги не было вынесено судебное взыскание", – пояснил Ромашов.

Юрист напомнил, что инвалиды 1-й группы и неработающие инвалиды 2-й группы имеют право на бесплатные лекарства. Такой же льготой обладают и те, кто перенес инфаркт, инсульт или аортокоронарное шунтирование, а также люди с диабетом или онкологией.

"В зависимости от региона проживания пенсионер имеет право на бесплатное получение дополнительных медицинских услуг, например протезирования зубов и лечения в санатории. А пенсионерам, получающим минимальную пенсию, положена скидка на приобретение лекарств в размере 50%", – поделился адвокат.

Ромашов добавил, что в большинстве регионов России пенсионеры и предпенсионеры могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом.

"Льготы могут отличаться. В некоторых случаях это может быть денежная компенсация, в других, например, в столице, это полностью бесплатный проезд по карте москвича. Кроме того, все компенсации на проезд к месту отдыха для пенсионеров, живших и работавших в северных регионах, из-за пандемии перенесены на 2022 год", – рассказал Ромашов.

Юрист также пояснил, что в случае отказа в предоставлении льгот или субсидий необходимо получить официальный ответ на обращение, чтобы была возможность позже обжаловать это решение.

Ранее заместитель декана экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Елена Григорьева рассказала, что по действующему российскому законодательству время очного обучения в вузе не включается в трудовой стаж при начислении пенсии.

Она напомнила, что срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года учитывается при расчете пенсии лишь в том случае, если гражданин работал до и после наступления данных периодов.

