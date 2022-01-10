Социальные пенсии вырастут в РФ с 1 апреля

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С 1 апреля 2022 года социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут на 7,7%, сообщает "Российская газета".

Соцпенсии предназначены для людей, которые в силу разных обстоятельств не могли выработать трудовой стаж, достаточный для получения страховой пенсии. Такие пенсии назначаются на пять лет позднее, чем страховые. В России их получают более 3 миллионов человек.

Также есть выплаты по государственному пенсионному обеспечению, которые выплачивают госслужащим, военным, гражданам в случае наступления инвалидности или потери кормильца при достижении установленного законом возраста либо нетрудоспособным гражданам. Их получают около 700 тысяч россиян.

В прошлом году в результате индексации на 3,4% средний размер социальной пенсии вырос до 10 183 рублей. В апреле текущего года размер соцпенсии вырастет почти до 11 тысяч, однако это на 7 тысяч меньше, чем средний размер страховой пенсии по старости.

В 2023 году соцпенсии должны вырасти еще на 2,5%, а в 2024 году – на 9,9%.

Ранее профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова напомнила, что неработающие пенсионеры, которые отработали более 30 лет в сельской местности, с 2022 года смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде.

Она также добавила, что из-за растущей инфляции повышение пенсий в текущем году коснется тех, кто проработал в колхозах и совхозах до 1992 года, а также бывших сотрудников правоохранительных органов, ФСИН и тех, кто работал в условиях Крайнего Севера.