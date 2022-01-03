Эксперт рассказала о росте пенсий россиян в 2022 году

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В России в 2022 году вырастут пенсии. Об этом гражданам рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
Как объяснила эксперт в интервью агентству "Прайм", с 1 января на 5,9% были проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам по старости, инвалидности и потере кормильца. Таким образом, в стране растет стоимость индивидуального пенсионного коэффициента для расчета уровня страховой выплаты, которая в данный момент равна 6 401 рублю.
Как объяснила специалист, рост фиксированной выплаты вызовет увеличение доплат за иждивенца, сельский и северный стаж, а также к пенсиям инвалидов I группы и 80-ти летних граждан.
Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,7%.
"Таким образом, с учетом повышения, среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рублей, а социальной пенсии – 10 307 рублей", – заявила эксперт.
Экономист добавила, что предложения Владимира Путина об увеличении МРОТ на 8,6% вызвали повышение минимального прожиточного уровня для пенсионеров в регионах.
Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум выросли в России с 1 января 2022 года. В частности, МРОТ теперь составляет 13 890 рублей в месяц против 12 792 рублей в 2021 году. Индексация выплаты составила 8,6%. При этом прожиточный минимум увеличился на 1 тысячу рублей, до 12 654.
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