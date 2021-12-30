В Госдуме рассказали, когда пенсионерам начислят первые предновогодние выплаты

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Пенсионеры получат первые предновогодние выплаты уже в следующем декабре в случае принятия соответствующего законопроекта, рассказал Москве 24 председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
30 декабря представители партии ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму проект закона о выплатах пенсионерам перед Новым годом. Документ предполагает ежегодные доплаты всем, кто занимается трудовой деятельностью, а также тем, кто не работает и получает страховые пенсии, выплаты по госпенсионному обеспечению и военные пенсии.
Найти источник финансирования для дополнительных выплат можно будет, даже несмотря на то что бюджет на 2022 год уже принят, отметил Нилов. "Средства нужно будет предусмотреть при корректировке параметров бюджета. В Пенсионном фонде всегда остаются средства, их можно будет направить на реализацию инициативы", – сказал депутат.
Ярослав Нилов отметил, что ради принятия проекта закона в ЛДПР готовы отозвать документ и выйти с межфракционной инициативой, чтобы к ней присоединилась партия большинства.
"Для нас важен факт принятия, а не авторства. Мы очень будем надеяться на позицию "Единой России" как партии, чьи голоса необходимы для принятия инициативы", – сказал соавтор законопроекта.
С учетом того, что получателям страховых пенсий 1 января проиндексируют ее ниже уровня фактической инфляции, предновогодние выплаты крайне необходимы, заключил Нилов.
Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам на данный момент нет.
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