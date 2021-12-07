Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2022–2024 годы

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Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В главном финансовом документе страны заложен профицит бюджета в 2022 году в размере 1% ВВП, в 2023 году – в размере 0,2% ВВП, а также дефицит в объеме 0,3% ВВП в 2024 году.
Расходы бюджета в 2022 году утверждены на уровне 23,694 триллиона рублей, в 2023 году – 25,241 триллиона рублей, в 2024 году – 26,354 триллиона рублей.
Доходы в 2022 году запланированы в объеме 25,021 триллиона рублей, в 2023 году – 25,540 триллиона рублей, а в 2024 году – 25,831 триллиона рублей.
Бюджет предусматривает траты на поддержку семей с детьми, выплату пособий беременным женщинам в сложном материальном положении, а также на реализацию программ медицинской реабилитации, обеспечение углубленной диспансеризации и другие социальные проекты.
Также документ содержит положения о выделении дополнительных средств на капитальный ремонт и строительство школ, ремонт дорог, развитие системы здравоохранения, решение жилищных проблем, капремонт студенческих общежитий, развитие сельских территорий, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.
Накануне Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в федеральный бюджет на 2022–2024 годы, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2022 года он будет составлять 13 890 рублей в месяц против 12 792 рублей в 2021 году. Таким образом, индексация составит 8,6%.
Также Путин поручил повысить прожиточный минимум на 1 тысячу рублей, до 12 654. В изначальной версии проекта федерального бюджета была заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что, по мнению президента, недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.
Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей
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