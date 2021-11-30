Безработица в РФ вышла на допандемийный уровень – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России уровень безработицы снизился до значений, которые фиксировались до пандемии коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3% – это как раз допандемийный уровень. И сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился", – сказал российский лидер.

Ранее Путин поручил правительству организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных россиян и при необходимости обеспечить им дополнительную поддержку.

Кроме того, президент назвал бедность одной из главных нерешенных в РФ проблем наравне с невысоким качеством медицинских услуг, износом инфраструктуры и недостаточными темпами позитивных изменений.

