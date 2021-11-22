Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно

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Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем онлайн. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь подписывать, использовать и хранить документы можно в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. При этом решение об электронном документообороте должен принимать работодатель, а переход на него возможен с письменного согласия работника.

Подписание электронных договоров будет осуществляться через платформу "Работа в России", включая взаимодействие через портал госуслуг или информационную систему работодателя.

О том, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении

закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно, стало известно 17 ноября. Позже это проект одобрил Совфед.

Авторы инициативы отмечали, что с принятием документа соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.