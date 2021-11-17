Госдума приняла закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект закона подготовили для оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками. Он закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе для создания больших возможностей для удаленного трудоустройства.

Авторы инициативы считают, что с принятием документа соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

Ожидается, что это повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений. Работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы электронной подписью, оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, где требуется предоставление данных от работодателя.

При этом о переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомит работников, которые в свою очередь вправе отказаться от этого.

Авторы поправки уточняют, что электронный документооборот может проводиться работодателем с помощью единой цифровой платформы в сфере трудовых отношений "Работа в России".

Ранее Владимир Путин оценил уровень безработицы в России. По его словам, ситуация улучшается, а уровень безработицы практически вернулся к показателям 2019 года и на текущий момент составляет 4,9%.

