02 июня, 09:50Спорт
Неделя легкой атлетики пройдет в столице с 4 по 10 июня
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 4 по 10 июня в Москве пройдет Неделя легкой атлетики. Серию стартов организует столичный департамент спорта совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Первый день соревнований пройдет на Никольской улице. Там состоятся забеги атлетов и почетных гостей, в числе которых будут боксер и музыкант Рой Джонс, певица Ольга Бузова, дизайнер Мария Погребняк и другие.
6 июня на территории спортивного центра в олимпийском комплексе "Лужники" состоится легендарный турнир "Мемориал братьев Знаменских". 9 июня в Парке Горького пройдут соревнования по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом.
Всего в рамках Недели легкой атлетики выступят более 200 спортсменов из разных регионов РФ и других стран. По традиции на мероприятиях выступят многократные чемпионы России в спринте Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич, многократная чемпионка страны в прыжке c шестом Полина Кнороз и другие.
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