Неделя легкой атлетики пройдет в столице с 4 по 10 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 4 по 10 июня в Москве пройдет Неделя легкой атлетики. Серию стартов организует столичный департамент спорта совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Первый день соревнований пройдет на Никольской улице. Там состоятся забеги атлетов и почетных гостей, в числе которых будут боксер и музыкант Рой Джонс, певица Ольга Бузова, дизайнер Мария Погребняк и другие.

6 июня на территории спортивного центра в олимпийском комплексе "Лужники" состоится легендарный турнир "Мемориал братьев Знаменских". 9 июня в Парке Горького пройдут соревнования по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом.

Всего в рамках Недели легкой атлетики выступят более 200 спортсменов из разных регионов РФ и других стран. По традиции на мероприятиях выступят многократные чемпионы России в спринте Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич, многократная чемпионка страны в прыжке c шестом Полина Кнороз и другие.

Ранее победитель чемпионата по рыбалке в Москве поймал 24 килограмма рыбы. Ему вручили денежный приз и кубок "Московских сезонов". Обладатели второго и третьего места получили 500 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

