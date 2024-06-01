Почти 100 тыс человек посетили за день фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Порядка 100 тысяч человек посетили фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!", который начался 1 июня. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что для посетителей провели 1,2 тысячи мероприятий. Жители могли заняться спортом на набережных и в парках, принять участие в танцевальном флешмобе и литературных чтениях, посетить творческие мастер-классы.

Также 1 июня начался чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага". Призовой фонд составляет один миллион рублей. Так, с 1 июня по 1 сентября определятся финалисты по округам, а с 5 по 8 сентября на площадках празднования Дня города 48 участников будут соревноваться за первое место.

Кроме того, 2 июня в 12:00 в Измайловском парке пройдет мастер-класс по фехтованию, а в саду имени Баумана в 16:00 все желающие могут поиграть в настольный теннис.

В 11:00 на танцевальной площадке парка "Митино" покажут интерактивный спектакль "Там, на неведомых дорожках". Для посетителей организуют фотозоны, мастерские народных ремесел и другие активности. На Никитском бульваре горожане могут посетить выставку-продажу работ современных художников. Там соберутся уличные живописцы, знатоки шарша, мастера других техник. Для юных гостей проведут уроки рисования.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" объединит свыше 25 миллионов человек. Он продлится до 8 сентября. Всего в рамках фестиваля открыто 600 городских площадок.