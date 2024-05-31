Летние площадки проекта "Музыка в метро" заработали в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Летние площадки проекта "Музыка в метро" заработали в столице. Две из них находятся на Северном речном вокзале, еще одна – на парковке рядом с "Музеоном". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего для артистов доступны 43 специальные площадки. Как указал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, исполнители будут выступать в теплую погоду. Также послушать артистов москвичи и гости столицы могут в подуличных переходах станций метро – сейчас там открыто 11 площадок, добавил он.

Отмечается, что на открытии летнего сезона жители могли послушать игру скрипача и звезду проекта "Музыка в метро" Владимира Семибратова. Полный список артистов и расписание выступлений опубликованы на сайте.

Ранее сообщалось, что проекту "Музыка в метро" исполнилось восемь лет. За это время в столичном метрополитене прошло 450 тысяч выступлений.

Всего в метро находится свыше 30 площадок для концертов. Участники проекта проходят конкурсный отбор, а потом получают возможность спеть или сыграть в московской подземке.

