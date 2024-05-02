Песни победителей проекта "Музыка в парках" начали транслировать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Авторские композиции победителей проекта "Музыка в метро" начали транслировать на нескольких десятках локаций в Москве и за ее пределами. Об этом сообщается на сайте столичного продюсерского центра.

"Московский продюсерский центр отобрал 55 треков, которые стали частью летнего плейлиста парковых и культурных пространств", – говорится в сообщении.

Во время отборочного этапа организаторы получили более 1,5 тысячи заявок. Их прислали музыканты из Белоруссии, Германии, Португалии, Киргизии и еще восьми стран. До финала дошли 110 человек, 55 из которых стали победителями.

В продюсерском центре отметили, что плейлист получился разножанровым: от этно и фолка до поп-музыки и инди-звучания. В него также вошли энергичные и романтические композиции.

Ранее стало известно, что на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ выступят участники проекта "Музыка в метро". Посетить концерты можно будет 2, 3, 7 и 8 мая. Артисты выступят перед гостями с авторскими композициями.

