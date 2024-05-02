Концерты артистов проекта "Музыка в метро" пройдут на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Артисты проекта "Музыка в метро" 2, 3, 7 и 8 мая выступят в павильоне № 75 в пространстве Москвы на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Более 55 выступлений "Музыки в метро" уже прошло на выставке "Россия". Посетители могут послушать хорошую музыку, открыть для себя новых артистов, жанры и направления", – сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, отметив, что участники проекта подобным образом могут найти новых поклонников.

2 мая перед гостями выставки-форума "Россия" выступит джазовая скрипачка Вероника Ильинская. 3 мая посетителей ждет выступление баяниста Юрия Кабанова.

7 мая на сцену выйдет мультиинструменталист Александр Кувизин. Он выступит с авторскими и популярными композициями. 8 мая коллектив Fire String исполнит инструментальные версии песен из фильмов о войне, а также советские музыкальные произведения.

Проект "Музыка в метро" появился в 2016 году. За это время на его площадках организовали более 400 тысяч выступлений артистов.

Ранее стало известно, что семья из Орла, став одиннадцатимиллионным посетителем выставки-форума "Россия" на ВДНХ, выиграла сертификат на четырехдневное путешествие в Томск. Им вручили сертификат на четырехдневное путешествие на сцене в торжественной обстановке. В рамках поездки семья посетит первый за Уралом сельский парк, экскурсию в галерею "Аниматроник" и другие.

