Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 6 млн человек за три месяца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть миллионов человек посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ с начала ее работы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гендиректора "Дирекции выставки достижений "Россия" Наталью Виртуозову.

Шестимиллионным гостем оказался москвич Дмитрий Ершов. На выставку он прибыл вместе с супругой и детьми. В подарок им вручили поездку в Салехард на День оленевода. Во время поездки они пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.

"Очень неожиданно и необычно. Мы даже не предполагали, что станем уникальными посетителями. У нас в планах было приехать на Выставку несколько раз. Спасибо большое за такой теплый прием", – подчеркнул москвич.

Как отметила замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова, семье предложат увидеть гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, а также попробовать местные блюда.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября 2023 года. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что интерес к международной выставке "Россия" на ВДНХ превысил в несколько раз ожидания организаторов. По его словам, все, что представлено на выставке, является предметом гордости.

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