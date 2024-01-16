Артисты проекта "Музыка в метро" выступят на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Артисты проекта "Музыка в метро" выступят на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. Посетителей ждут с 16 по 26 января в пространстве Москвы в павильоне № 75, все программы начинаются в 18:30. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, "Музыка в метро" – один из любимых проектов среди горожан, который уже давно вышел за пределы метрополитена. Артисты выступают для жителей и гостей столицы в День города, День московского транспорта, а теперь и перед гостями выставки "Россия", рассказал он и добавил, что скоро начнется шестой сезон проекта, в котором поучаствуют 285 музыкантов.

Отмечается, что 16 января для посетителей выставки выступит дуэт "Струнные люди" и исполнит свои произведения на домре и балалайке, а 19 января ожидается концерт вокально-инструментального трио Trio de Sol. Эти музыканты играют в жанрах бразильской самбы, босановы и джаза. 26 января гости смогут послушать скрипача Александра Демидова, известного своим исполнением авторских песен, а также хитов поп- и рок-музыки.

Проект "Музыка в метро" стартовал в 2016 году. В прошлом сезоне в нем поучаствовали 254 артиста, всего за пять сезонов прошло свыше 350 тысяч выступлений.

Ранее сообщалось, что шестой сезон проекта начнется в Москве 25 января. Среди музыкантов есть знакомые москвичам группа "Эхо улиц", балалаечница Антонина Синицина и скрипач Владимир Семибратов. Исполнители могут сами выбрать площадки для своих выступлений. Недавно их также разделили по уровню громкости – низкому, среднему и высокому.

Новый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве 25 января