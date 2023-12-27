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27 декабря, 15:00

Общество

"Актуальный репортаж": уличные артисты выступили более 20 тыс раз в Москве

"Актуальный репортаж": уличные артисты выступили более 20 тыс раз в Москве

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На улицах Москвы в 2023 году было больше 20 тысяч выступлений артистов. Живая музыка стала одной из визитных карточек столицы благодаря проекту "Уличный артист".

Каждый желающий без каких-либо конкурсов может забронировать для выступления любую из площадок в столице на сайте mos.ru. Всего таких площадок в городе насчитывается больше 40, они расположены в парках и на набережных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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