27 декабря, 15:00Общество
"Актуальный репортаж": уличные артисты выступили более 20 тыс раз в Москве
На улицах Москвы в 2023 году было больше 20 тысяч выступлений артистов. Живая музыка стала одной из визитных карточек столицы благодаря проекту "Уличный артист".
Каждый желающий без каких-либо конкурсов может забронировать для выступления любую из площадок в столице на сайте mos.ru. Всего таких площадок в городе насчитывается больше 40, они расположены в парках и на набережных.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.