Россияне рассказали, сколько планируют потратить на новогодний стол

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Порядка 31% россиян планируют накрыть новогодний стол на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков.

От 6 до 7 тысяч рублей готовы потратить 25% респондентов, 16% хотели бы уложиться в 8–10 тысяч рублей, 8% – в 11–15 тысяч рублей. В сумму до 3 тысяч рублей планируют уложиться только 6% россиян.

Основными статьями расходов среди опрошенных станут икра (28%), крепкий алкоголь (26%) и горячие блюда (21%). При этом 89% россиян намерены сэкономить при покупке продуктов к новогоднему столу.

Между тем готовить традиционные блюда к новогоднему столу планируют 47% из двух тысяч опрошенных россиян, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитиков телемедицинского центра.

53% респондентов хотят сделать стол разнообразным и современным. Из них 14% не будут готовить холодец, 6% – селедку под шубой, 4% – оливье, 2% – горячие блюда. 27% человек заявили, что на их новогоднем столе не будет ни одного из перечисленных блюд.

42% россиян планируют приготовить к столу салаты, закуски и горячее. Не собираются ничего готовить, а намерены прибегнуть к услугам доставки фастфуда 5% респондентов.

Вместе с этим 44% рассказали, что новогодних блюд у них хватает еще на 1–2 дня после праздника, 16% – на 3–4 дня, а 13% употребляют оставшееся со стола все праздники.

Однако врач-онколог Евгений Черемушкин, говоря о предстоящих праздниках, предупредил россиян о ряде опасных продуктов на новогоднем столе, употребление которых может привести к образованию злокачественных опухолей, сообщает News.ru.

"Как врач, я, конечно, посоветую не злоупотреблять алкоголем. В выборе продуктов особое внимание стоит уделить их качеству и составу. Стоит отдать предпочтение свежим овощам и фруктам, даже если они будут стоить подороже", – рекомендовал он.

Канцерогенные и продукты с консервантами, по словам специалиста, могут спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. При этом тем, кто большую часть жизни не злоупотребляет такими продуктами, бояться нечего, подчеркнул Черемушкин.

Ранее специалист МосГИК Елена Павлова рекомендовала хранить приготовленные к новогоднему столу салаты при температуре от 2 до 4 градусов. Более того, эксперт посоветовала не заправлять салаты сразу, а делать это исключительно перед порционной подачей. Перед употреблением блюд необходимо удостовериться в том, что они не заветрились.

Кроме того, хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления спиртным может развиться бесплодие. Кроме того, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

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