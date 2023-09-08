Хирург предупредил о вреде употребления виски

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Употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями, предупредил хирург Александр Умнов. Об этом сообщает News.ru.

"Злоупотребление виски провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек, аритмии, энцефалопатии. Виски может содержать фенол, уничтожающий эритроциты в крови", – объяснил врач.

Кроме того, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие. Специалист обратил внимание, что виски можно назвать шотландским самогоном, поскольку его получают путем перегонки перебродившего сусла из ячменного солода, кукурузы, пшеницы или ржи.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что чрезмерное употребление алкоголя, как и избыток жирной пищи, убивает поджелудочную железу. Так, по его словам, основная часть пациентов отделений реанимации с панкреонекрозом обычно приходится на людей, злоупотребляющих спиртным.



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