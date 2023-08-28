В РФ предложили ввести госмонополию на алкоголь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Юрий Афонин предложил создать в России государственную монополию на алкоголь. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Парламентарий уверен, что у его идеи есть два положительных момента: во-первых, это позволит решить проблему отравлений суррогатным алкоголем, а во-вторых, повысит поступления в бюджет.

Кроме того, по мнению Афонина, необходимо заняться воспитанием российской молодежи. В частности, ей следует привить ей высокие жизненные ценности, считает депутат.

"Молодежь должна получить высокий смысл жизни – участие в строительстве современной и социально справедливой страны. Именно это самое важное, что нужно сделать, чтобы уберечь молодых людей от пагубных привычек", – подытожил парламентарий.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что чрезмерное употребление алкоголя, как и избыток жирной пищи, убивают поджелудочную железу. Так, по его словам, основная часть пациентов отделений реанимации с панкреонекрозом обычно приходится на людей, злоупотребляющих спиртным.

