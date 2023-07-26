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Законопроект об ограничении работы "наливаек" внесен в Госдуму депутатами от разных фракций и сенаторами. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В настоящее время органы государственной власти российских субъектов могут вводить допограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя.

Исключением является розничная продажа спиртного при оказании услуг общественного питания. Таким образом не может быть полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг этой сферы.

"При этом в некоторых субъектах РФ ограничения розничной продажи алкогольной продукции массово нарушаются. Под видом оказания услуг общественного питания осуществляется розничная продажа алкогольной продукции навынос в ночное время. Органы госвласти некоторых субъектов РФ в борьбе с такими нарушителями заходят в тупик, так как не вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, в субъектах РФ появятся такие полномочия. Авторы инициативы указали, что данный документ необходим для повышения эффективности существующих требований к розничной торговле алкоголем.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил ускорить принятие законодательного решения по проблеме распространения точек общепита в жилых домах, где продают алкоголь. Он заявил, что должен проводиться контроль там, где наносится вред здоровью граждан.

В ходе заседания Володин напомнил, что в настоящее время существует запрет продажи вейпов несовершеннолетним гражданам, а также запрет выкладывать вейпы в витринах торговых сетях, однако, как он подчеркнул, это недостаточно контролируется.



В России хотят ограничить продажу спиртного в барах и кафе в жилых домах