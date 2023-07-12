Володин поручил ускорить принятие решения по проблеме распространения "наливаек"

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил ускорить принятие законодательного решения по проблеме распространения точек общепита в жилых домах, где продают алкоголь.

В ходе заседания он подчеркнул, что должен проводиться контроль там, где наносится вред здоровью граждан.

"Контрафакт, все то, что связано с некачественной продукцией, мы должны контролировать. К теме "наливаек" мы вернемся. Необходимо будет принимать поправки в действующее законодательство, потому что те меры, которые приняты на сегодняшний день, недостаточны. Нам надо как можно быстрее принять решение в этой части, думаю, что все поддержат", – сказал Володин.

Он напомнил, что сейчас есть запрет продажи вейпов несовершеннолетним, а также запрет выкладывать вейпы в витринах торговых сетях, однако, как он подчеркнул, это недостаточно контролируется.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. По словам одного из авторов инициативы депутата Госдумы Сергея Алтухова, норму предлагается распространить на веранды, помосты, "дворики", являющиеся неотъемлемой частью ресторана или кафе.

Алтухов считает, что данный законопроект окажет поддержу добросовестным хозяйствующим субъектам в области общественного питания. Благодаря инициативе будет развиваться конкуренция, что положительно повлияет на развитие внутреннего туризма, особенно в больших городах.

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