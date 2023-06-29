В ГД внесен законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Партия "Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Об этом сообщается на сайте фракции.

По словам одного из авторов инициативы депутата Госдумы Сергея Алтухова, норму предлагается распространить на веранды, помосты, "дворики", являющиеся неотъемлемой частью ресторана или кафе.

"Сегодня присутствует правовая неопределенность: с одной стороны, законом не предусмотрена возможность розничной продажи алкогольной продукции на открытом пространстве "летников", с другой – лицензия на торговлю у ресторатора есть. И, по сути, обслуживание посетителей вне здания может привести к аннулированию лицензии", – заявил депутат.

По словам Алтухова, данный законопроект окажет поддержу добросовестным хозяйствующим субъектам в области общественного питания. Он считает, что благодаря инициативе будет развиваться конкуренция, что положительно повлияет на развитие внутреннего туризма, особенно в больших городах.

Депутат пояснил, что в 2022 году провели в столице эксперимент по продаже алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов. Исключениями являлись медорганизации.

В результате эксперимента оказалось, что данные послабления не приводят к росту объемов потребления алкогольной продукции. Однако это позволяет уменьшить административное давление на малый и средний бизнес, уберечь от необоснованных проверок и штрафов.

На сайте добавили, что инициаторами проекта также выступили члены "Единой России" Максим Топилин, Денис Кравченко, Константин Бахарев, Екатерина Стенякина и другие.

Ранее ресторатор Андрей Третьяков рассказал, что рост стоимости блюд в российских ресторанах связан с инфляцией и трудностями с логистикой. По его словам, за последние шесть месяцев логистика подорожала. Этот фактор тоже отражается на стоимости блюд.

Рестораны и кафе Москвы открыли летний сезон