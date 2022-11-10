Названы лучшие рестораны Москвы

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В столице в седьмой раз прошла премия Wheretoeat Moscow – 2022, которой удостаиваются 50 лучших ресторанов города, сообщает РИА Новости.

Лучшими в этом году признали ресторан Twins Garden и его шефов Ивана и Сергея Березуцких. Второе место в рейтинге занял ресторан Savva, шеф-поваром которого является Андрей Шмаков. На третьем месте ресторан Folk и его шеф-повар Александр Лощинин. В десятку лучших также вошли Olluco, White Rabbit, Loona, Sage, Artest, Maya и AVA.

Также были вручены специальные награды. Так, Twins Garden стал лучшим в номинации "Выбор СМИ". Титул "Шеф-повар года" получил Андрей Шмаков из Savva. "Сомелье года" признали Евгению Назимову из ресторана Maya. "Лучшим баром" выбрали The Bix. Официантом года назвали Алексея Зиновьева из Sartoria Lamberti.

Продюсер премии Ирина Тиусонина пообещала, что ресторанная премия со следующего года станет международной. В настоящее время она охватывает Москву, Санкт-Петербург, центральные и южные регионы России, Татарстан, Урал, Сибирь и Дальний Восток.

В конце прошлого года два российских заведения попали в список The World's 50 Best Bars за 2021 год. Восьмую строчку в рейтинге лучших баров мира занял петербургский El Copitas. Его прозвали "микрокосмосом мексиканского гостеприимства", а его владельцев Артема Перука, Николая Киселева и Игоря Зернова – "апостолами" коктейля из агавы.

Московский бар Insider занял 13-е место. Отмечается, что заведение сделало шаг вперед во всех возможных направлениях и стало "фантазийным баром будущего".

Кроме того, девять московских ресторанов в 2021 году получили звезды Michelin. Двух звезд Michelin удостоились Chef's table и Twins Garden. По одной звезде получили Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva.



Московские рестораны впервые получили звезды Michelin

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