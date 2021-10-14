Собянин рассказал о росте числа ресторанов в Москве в три раза, кафе – в два раза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин в ходе церемонии вручения звезд Michelin заявил о росте числа ресторанов в Москве в три раза, кафе – в два раза.

"Я очень благодарен Michelin, что он обратил на наш город внимание, на наши замечательные рестораны, особенно это важно в сложный период, когда в мире бушует пандемия и ресторанный бизнес, общественное питание, отрасль гостеприимства находятся в сложной экономической ситуации, это большая моральная поддержка", – сказал мэр в ходе церемонии вручения звезд Michelin московским ресторанам.

Собянин отметил, что рестораны стали еще одной визитной карточкой Москвы, привлекающей в город миллионы туристов из России и всех стран мира. Мэр поблагодарил инвесторов, поваров и всех людей, которые продолжают развивать столичный ресторанный бизнес, несмотря на трудности пандемии.

"Спасибо вам огромное за мужество и ту радость, которую дарите москвичам, спасибо большое. Тяжелые времена проходят, и Москва проживала их неоднократно. Уверен, что это испытание сделает нас только крепче, сделает наше развитие еще более динамичным", – заявил Собянин.

Мэр напомнил, что Москва имеет глубокие исторические корни в области гастрономии. В частности, летописная история столицы начинается с обеда между двумя князьями на берегу Москвы-реки, а позднее, в XIX веке, купцы и дворяне соревновались, кто достойнее сможет накормить гостей.

"В советское время, к сожалению, эти традиции во многом были утеряны, а первоклассный ресторанный бизнес превратился в советский общепит. В 1990-е годы Россия и Москва вдруг очнулись от всего этого и начали наверстывать все это", – отметил он.

С тех пор, по словам Собянина, в городе появились сотни прекрасных ресторанов. За последние 10 лет они сделали огромный шаг в развитии, включив Москву в компанию лучших гастрономических столиц мира.

"Это было частью нашей идеологии – создание мирового города, открытого для людей. Обычные московские рынки начали превращаться в гастрономические центры, целые улицы – в гастрономические кварталы", – указал Собянин.

Он сообщил, что за последние годы количество ресторанов в Москве увеличилось в три раза, а количество уличных кафе – в два раза.

"В Москве очень много звезд, но мишленовских еще не было. Я поздравляю с этим событием. Поздравляю, Москва", – подытожил столичный мэр.

Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам проходит в парке "Зарядье". На мероприятие пригласили рестораторов, шеф-поваров ведущих ресторанов и экспертов.

Ранее международный директор гидов Гвендаль Пулленек рассказал, что в московский гид Michelin войдут 69 ресторанов. Столица России является первым городом в СНГ, где выпускается престижный ресторанный гид.

Для составления гида эксперты анонимно посещают заведения и дают им оценку. Высшая оценка – три звезды Michelin.