Эксперты убеждены, что рестораны РФ за пределами Москвы тоже достойны звезд "Мишлен"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Некоторые рестораны в крупных российских городах соответствуют высоким требованиям гурманов и достойны звезд "Мишлен". Об этом заявили опрошенные ТАСС эксперты и известные рестораторы.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках сегодняшней церемонии вручения звезд "Мишлен" столичным ресторанам заявил, что наличие в стране и городе таких мест повышает уровень и класс их международной туристической привлекательности.

"Очень надеюсь, что в будущем заветные звезды "Мишлен" будут в ресторанах всех крупных городов России и туристических центрах", – отметил эксперт.

Среди достойных мест он отметил отечественный сектор HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес). По его мнению, сектор соответствует самым высоким требованиям гурманов со всего мира.

В свою очередь, основатель холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков подчеркнул, что и Санкт-Петербург достоин вкуса гурманов и звезд "Мишлен".

"Но появление гида в других регионах зависит не только от числа достойных мест, но и их возможности развивать высокую кухню, соответствующую критериям "Мишлен", – уверен эксперт.

С мнением о ресторанах Санкт-Петербурга согласился и владелец сети "Рестораны Раппопорта" Александр Раппопорт. Он уточнил, что в городе достаточно много хороших заведений, но уровня Москвы в плане гастрономии ни один город еще близко не достиг.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов рассказал, по каким критериям будут определять, какие столичные рестораны получат звезды Michelin. Он уточнил, что Москва станет первым городом в СНГ, где выпускается престижный ресторанный гид Michelin. Это должно привлечь в столицу туристов со всего мира.

