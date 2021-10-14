Москвичам рассказали, как будут определять рестораны, которые получат звезды Michelin

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов рассказал, по каким критериям будут определять, какие столичные рестораны получат звезды Michelin.

"Здесь мы рассчитываем на объективность. Этим и ценится Michelin, что нет никакой информации, что они должны работать самостоятельно, не обращаться ни к кому и по сути должны сами выбирать номинантов и тот, кто что-то получит, должен об этом узнать в момент объявления", – сказал Миронов.

Москва станет первым городом в СНГ, где выпускается престижный ресторанный гид Michelin. Это должно привлечь в столицу туристов со всего мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.