Строители начали сборку путепроводов ЮВХ в районе улицы Полбина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Строители приступили к сборке пролетных строений двух путепроводов на пятом участке Юго-Восточной хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что продолжаются работы по замене грунтов основания дороги. Строители также обустраивают инженерные коммуникации: водосток, теплосети, электрические сети и уличное освещение.
"На этом участке хорды ведется строительство и реконструкция 10,8 километра дорог, строятся две эстакады, подземный пешеходный переход в районе дома 41 на 1-й Курьяновской улице", – приводит слова Загрутдинова официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Пешеходный переход оборудуют для прохода под Шоссейной улицей в районе пересечения с Курьновским бульваром и выхода к проектируемому транспортно-пересадочному узлу "Курьяново".
Новый участок хорды обеспечит съезд на Шоссейную улицу со стороны Каширского шоссе и съезд с Батюнинской улицы на Батюнинский проезд. Кроме того, реконструируют также Батюнинскую и 1-ю Курьяновскую улицы, развязку на улицах Полбина и Шоссейной.
Ранее сообщалось, что проект соединения Северо-Восточной хорды и улицы Курганской с дальнейшим выходом на МКАД вынесли на общественные слушания. Отмечается, что после реализации проекта жители Гольянова и Метрогородка смогут с комфортом доехать не только до ближайшей станции метро "Щелковская", но и до крупного транспортно-пересадочного узла, в который входят станция метро "Черкизовская", станция МЦК "Локомотив" и железнодорожный вокзал Восточный.
Новая станция метро и дополнительная дорога разгрузят движение на юго-востоке Москвы
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