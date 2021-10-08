Проект соединения СВХ и МКАД вынесен на общественные слушания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проект соединения Северо-Восточной хорды и улицы Курганской с дальнейшим выходом на МКАД вынесли на общественные слушания, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Отмечается, что после реализации проекта жители Гольянова и Метрогородка смогут с комфортом доехать не только до ближайшей станции метро "Щелковская", но и до крупного транспортно-пересадочного узла, в который входят станция метро "Черкизовская", станция МЦК "Локомотив" и железнодорожный вокзал Восточный.

В этих районах сформируют новые маршруты общественного транспорта. По словам главы комитета Юлианы Княжевской, это позволит пассажирам с комфортом добираться до рабочих мест и других точек притяжения.

Проект вынесли на электронные общественные обсуждения. Он предусматривает продление 2-го Иртышского проезда до Северо-Восточной хорды.

Общественные обсуждения по проекту проходят с 6 по 19 октября. Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения".

Ранее глава комплекса градостроительной политики и строительства столицы Андрей Бочкарев рассказал, что работы по реконструкции еще четырех транспортных развязок на МКАД планируют завершить к середине 2024 года. По его словам, в следующем году будет открыта развязка на пересечении с Осташковским шоссе, в 2023-м – с Алтуфьевским, а в 2024-м – с улицами Верхние Поля и Липецкой. Реконструкция развязок позволит увеличить пропускную способность магистралей и обеспечить разделение транспортных потоков.

