Проект соединения СВХ и МКАД вынесен на общественные слушания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Проект соединения Северо-Восточной хорды и улицы Курганской с дальнейшим выходом на МКАД вынесли на общественные слушания, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Отмечается, что после реализации проекта жители Гольянова и Метрогородка смогут с комфортом доехать не только до ближайшей станции метро "Щелковская", но и до крупного транспортно-пересадочного узла, в который входят станция метро "Черкизовская", станция МЦК "Локомотив" и железнодорожный вокзал Восточный.
В этих районах сформируют новые маршруты общественного транспорта. По словам главы комитета Юлианы Княжевской, это позволит пассажирам с комфортом добираться до рабочих мест и других точек притяжения.
Проект вынесли на электронные общественные обсуждения. Он предусматривает продление 2-го Иртышского проезда до Северо-Восточной хорды.
Общественные обсуждения по проекту проходят с 6 по 19 октября. Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения".
Ранее глава комплекса градостроительной политики и строительства столицы Андрей Бочкарев рассказал, что работы по реконструкции еще четырех транспортных развязок на МКАД планируют завершить к середине 2024 года. По его словам, в следующем году будет открыта развязка на пересечении с Осташковским шоссе, в 2023-м – с Алтуфьевским, а в 2024-м – с улицами Верхние Поля и Липецкой. Реконструкция развязок позволит увеличить пропускную способность магистралей и обеспечить разделение транспортных потоков.
В Москве открыли новый участок Северо-Восточной хорды
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