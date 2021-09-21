Реконструкцию еще четырех развязок на МКАД завершат в 2024 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Работы по реконструкции еще четырех транспортных развязок на МКАД планируют завершить к середине 2024 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что работы на развязках МКАД будут полностью завершены в ближайшие годы.

"В следующем году будет открыта развязка на пересечении с Осташковским шоссе, в 2023-м – с Алтуфьевским, а в 2024-м – с улицами Верхние Поля и Липецкой", – приводятся в материале слова Бочкарева.

Реконструкция развязок позволит увеличить пропускную способность магистралей и обеспечить разделение транспортных потоков.

По словам Бочкарева, за последние 10 лет было модернизировано 18 развязок с МКАД общей протяженностью более 150 километров.

"Как правило, в ходе работ расширяется проезжая часть за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос", – отметил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что через два года будет создан новый транспортный каркас Москвы, в основу которого лягут четыре хордовые магистрали.

Градоначальник рассказал, что строительство Северо-Западной хорды в настоящий момент полностью завершено. А на Северо-Восточной хорде открыли наиболее сложный участок, соединяющий Открытое и Ярославское шоссе. Он отметил, что активная работа ведется и на Южной рокаде.

