Реконструкцию еще четырех развязок на МКАД завершат в 2024 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Работы по реконструкции еще четырех транспортных развязок на МКАД планируют завершить к середине 2024 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что работы на развязках МКАД будут полностью завершены в ближайшие годы.
"В следующем году будет открыта развязка на пересечении с Осташковским шоссе, в 2023-м – с Алтуфьевским, а в 2024-м – с улицами Верхние Поля и Липецкой", – приводятся в материале слова Бочкарева.
Реконструкция развязок позволит увеличить пропускную способность магистралей и обеспечить разделение транспортных потоков.
По словам Бочкарева, за последние 10 лет было модернизировано 18 развязок с МКАД общей протяженностью более 150 километров.
"Как правило, в ходе работ расширяется проезжая часть за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос", – отметил он.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что через два года будет создан новый транспортный каркас Москвы, в основу которого лягут четыре хордовые магистрали.
Градоначальник рассказал, что строительство Северо-Западной хорды в настоящий момент полностью завершено. А на Северо-Восточной хорде открыли наиболее сложный участок, соединяющий Открытое и Ярославское шоссе. Он отметил, что активная работа ведется и на Южной рокаде.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: