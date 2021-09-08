Через два года в Москве будет сформирован новый транспортный каркас – Собянин

08 сентября, 22:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Новый транспортный каркас Москвы, в основу которого лягут четыре хордовые магистрали, создадут через два года. Об этом со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщает сайт "Комсомольской правды".
Градоначальник рассказал, что строительство Северо-Западной хорды в настоящий момент полностью завершено. А на Северо-Восточной хорде (СВХ) открыли наиболее сложный участок, соединяющий Открытое и Ярославское шоссе.
"Северо-Восточная хорда – самая большая и эффективная. Она соединяет семь крупных городских проспектов, 15 дорог. Начинается от платной дороги на Санкт-Петербург и идет до будущей новой дороги на Нижний Новгород и Казань (в районе Некрасовка). Вся магистраль от Бусиновки до Некрасовки будет готова в 2022 году. В 2022–2023 годах мы ее продолжим до строящейся дороги на Казань. Думаю, в 2023 году она уже выйдет до ЦКАД", – пояснил Собянин.
Он отметил, что активная работа ведется и на Южной рокаде. Там построили уже большую часть магистрали. Строительство развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней специалисты завершат в 2023 году, полностью возведя дорогу.
Новым проектом города является Юго-Восточная хорда, которую начали строить недавно.
"Дорога идет в основном в коридоре железных дорог. Основной объем построим в 2022 году, а часть – в 2023 году. Таким образом, у нас такой четырехугольник из этих хорд получается", – уточнил глава столицы.
Сергей Собянин добавил, что такая транспортная модель считается наиболее эффективной. Запуск движения по четырем хордовым магистралям позволит разгрузить центральные улицы города и все вылетные магистрали.
Также новый транспортный каркас улучшит экологическую обстановку Москвы.
Ранее Собянин заявил, что движение на всем протяжении Северо-Восточной хорды может быть открыто ко Дню города в 2022 году.
"Это наш город": открылось движение по участку СВХ между Открытым и Ярославским шоссе
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