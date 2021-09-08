Собянин оценил ход реализации ключевых городских проектов в ЮЗАО

22:15
Сергей Собянин оценил ход реализации городских проектов развития в Юго-Западном административном округе. Мэр пообщался с местными жителями и отметил масштаб благоустройства Ленинского проспекта.
Как говорится в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, основной целью благоустройства Ленинского проспекта является создание комфортной городской среды для местных жителей при сохранении его транзитной функции.
В рамках осмотра хода строительства Троицкой линии метро Сергей Собянин отметил, что все ее участки планируется запустить в 2024 году.
По словам мэра, специалисты строят одновременно все участки линии.
"Ввод планируется в 2024 году. Вся эта линия состоит из нескольких участков, они одновременно должны запуститься", – сказал Собянин во время осмотра хода строительства станции метро "Улица Генерала Тюленева".
Он отметил, что ввод этой станции позволит разгрузить на 20–25% центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро.
Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, длина Троицкой линии составит около 40 километров, на ней расположатся 17 станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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