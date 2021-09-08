Путин назвал гибель главы МЧС РФ Евгения Зиничева невосполнимой личной утратой

Фото: МЧС России

Президент России Владимир Путин принес соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего во время межведомственных учений в Норильске.

"Потрясен трагическим известием о гибели Евгения Николаевича Зиничева. Прошу принять искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час", – говорится в обращении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

По словам президента, смерть Зиничева – невосполнимая личная утрата.

"Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня", – добавил Путин.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске 8 сентября. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним.

Ранее соболезнования близким министра выразили Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, Виктор Золотов и Сергей Шойгу.

В память о Евгении Зиничеве могут переименовать одну из улиц столицы.