Глава МЧС России погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника, приехавшего в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Об этом сообщает ТАСС.

Как ранее рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, Зиничев стоял с оператором на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Глава МЧС прыгнул за ним и разбился о выступавший камень.

Зиничев погиб в возрасте 55 лет. Министр приехал в Дудинку, где проходят учения МЧС. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.

