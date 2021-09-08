Симоньян рассказала о гибели Евгения Зиничева

13:06
Фото: kremlin.ru
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала подробности гибели главы МЧС Евгения Зиничева.
По ее словам, Зиничев стоял с оператором на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду.
"Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", – написала Симоньян в телеграм-канале.
Мужчин госпитализировали на вертолете, но они скончались до прибытия в больницу.
Зиничев погиб в возрасте 55 лет. Министр приехал в Дудинку, где проходят учения МЧС. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске
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