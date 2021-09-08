Симоньян рассказала о гибели Евгения Зиничева

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала подробности гибели главы МЧС Евгения Зиничева.

По ее словам, Зиничев стоял с оператором на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду.

"Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", – написала Симоньян в телеграм-канале.

Мужчин госпитализировали на вертолете, но они скончались до прибытия в больницу.

Зиничев погиб в возрасте 55 лет. Министр приехал в Дудинку, где проходят учения МЧС. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.

