Опубликовано одно из последних видео с погибшим главой МЧС Зиничевым

Видео: МЧС России

Опубликовано одно из последних видео с главой МЧС Евгением Зиничевым, который погиб , спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет.

Министр приехал в Дудинку, где проходят учения МЧС. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Как рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, Зиничев стоял с оператором на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Глава МЧС бросился за ним в воду, однако разбился о выступавший камень. Он скончался до прибытия в больницу.

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Зиничева.