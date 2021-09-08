Путин соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС Зиничева

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Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева на учениях в Норильске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент (Владимир. – Прим. ред.) Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата", – сказал Песков.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет.

В МЧС уточнили, что министр проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Зиничев занимал пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с января 2020 года.

