Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

13:07
Фото: kremlin.ru
Владимиру Путину сообщили о гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да", – сказал Песков, отвечая на вопрос, доложено ли президенту о произошедшем.
О смерти Евгения Зиничева сообщили в МЧС РФ. Он погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет.
В ведомстве уточнили, что министр приехал в Дудинку, где проходят учения МЧС. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.
Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Затем окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и "Финансы и кредит"
С 1987 по 1991 год он служил в КГБ СССР, затем работал в Центральном аппарате ФСБ России. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны РФ.
Пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зиничев занял в январе 2020 года.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске
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