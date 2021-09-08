Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Известного художника-сценографа Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости. Дата похорон пока неизвестна.

Краснов умер 7 сентября в Москве. Он скончался в возрасте 60 лет от последствий инсульта.

С конца 1980-х годов сценограф занимался оформлением фестивалей, телепрограмм, концертов для эстрадных артистов, а также спектаклей ведущих театров России. Как театральный художник Борис Краснов сотрудничал с ведущими театрами РФ, Украины, Белоруссии и Азербайджана.