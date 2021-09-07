Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью сценографа Краснова

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Певица Алла Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью художника-сценографа Бориса Краснова, отметив его талант и умение создавать безумные и интересные проекты.

"Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова: "Жил-был художник один" только о тебе", – написала она в Instagram.

Ранее работы Бориса Краснова высоко оценил народный артист РФ Лев Лещенко. Он выразил соболезнования в связи с кончиной сценографа, который, по словам певца, являлся большим художником.

Борис Краснов умер 7 сентября в Москве. Он скончался на 61-м году жизни от последствий инсульта. С конца 1980-х годов сценограф занимался оформлением фестивалей, телепрограмм, концертов для эстрадных артистов, а также спектаклей ведущих театров России.